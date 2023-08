Orange teste une “offre exceptionnelle de remboursement” pour pousser les abonnés à passer à la fibre

Passer à la fibre en zone rurale, ce n’est pas évident surtout quand la connexion ADSL suffit aux foyers. Avec l’arrêt progressif du cuivre, les opérateurs vont devoir trouver des solutions pour migrer tous leurs abonnés. Orange teste une offre et en prépare d’autres pour faciliter la bascule.

Pousser à migrer vers la fibre via un coup de pouce financier, Orange y songe sérieusement. Pour 42% des ménages éligibles mais non raccordés à la fibre, la qualité de la connexion en place (via le réseau cuivre ou le réseau mobile) est suffisante et répond à leurs besoins actuels. Il s’agit ici du principal motif évoqué pour ne pas souscrire à une offre fibre optique lorsque celle-ci est disponible selon une nouvelle enquête menée par Orange Concessions, premier opérateur d’infrastructures dédié aux réseaux d’initiative publique dans les territoires français avec 24 RIP. Si le prix l’abonnement et le coût potentiel du raccordement sont également des freins pour un passage à la fibre optique, 37% des sondés indiquent qu’ils pourraient souscrire à la fibre si une offre promotionnelle leur était proposée.

C’est aujourd’hui un véritable enjeu et une réelle problématique pour les opérateurs à l’heure où l’arrêt du réseau cuivre est programmé en 2030. Le constat est le même chez les FAI, des abonnés ADSL ne souhaitent pas basculer vers la fibre. “Quand on déploie une zone en fibre optique, 80% des personnes vont prendre un abonnement spontanément, c’est facile, ils vont en voir l’intérêt et basculeront aussi lors d’un déménagement. Il y a 10% des foyers avec qui on va devoir travailler mais on va réussir à les convaincre. Et il y a des irréductibles sur 10 à 15% en fonction des zones, eux ne veulent pas basculer aujourd’hui et quitter l’ADSL car ça marche, le seul moyen constaté selon des études, c’est l’extinction du cuivre. ll faut donc éteindre le plus rapidement possible le réseau, pour une migration contrainte parfois, mais aussi pour l’impact énergétique et optimiser l’investissement”, a fait savoir à ce propos Xavier Niel, fondateur de Free en mars 2023 lors d’une audition devant la Commission des affaires économiques du Sénat.

Afin d’identifier les leviers pour accompagner le passage à la fibre optique dans les zones rurales, Orange a ainsi a mené une étude sur trois territoires ayant chacun leurs spécificités : l’Aveyron, la Moselle et le Var. Sur ces territoires, 94% des ménages interviewés sont déjà clients d’une offre internet haut débit via le réseau cuivre, le réseau mobile (partage de connexion ou box 4G) ou le satellite.

Dans celle-ci, l’opérateur historique révèle travailler sur la mise en place d’une stratégie pour inciter les abonnés cuivre à basculer vers la fibre.“Bien que les tarifs des abonnements FTTH soient fixés par les Fournisseurs d’Accès à Internet, Orange Concessions a souhaité apporter une réponse concrète à ce critère économique en expérimentant une offre spécifique de 50€ versée pour le raccordement à la fibre, quel que soit l’opérateur, sur un périmètre de 522 communes, soit 240.000 logements répartis sur 13 départements”, annonce-t-il aujourd’hui. Et d’ajouter que de nouvelles offres verront le jour dans les prochains mois, toujours dans l’objectif de faciliter le passage à la fibre optique sur ces territoires.

Pour apporter la fibre au plus grand nombre dans les zones rurales, les opérateurs devront également résoudre un autre problème essentiel, l’information des publics. Pour 36% des sondés, le déficit d’information sur les avantages ou l’éligibilité est la raison pour laquelle ils ne sont pas passés à la fibre optique. “Une personne sur deux ignore si la fibre est disponible à son adresse ou dans sa commune”, précise enfin Orange.