Abonnés Livebox : nouveautés, retour des chaînes BFMTV, ça bouge sur la TV d’Orange

L’opérateur historique a dévoilé un nouveau plan de service pour ses abonnés équipés d’un décodeur, avec notamment le retour effectif des chaînes locales de BFMTV après un an d’absence.

Entre ajouts, retours et renumérotation, le plan de service déployé par Orange apporte son lot de changement pour les abonnés Livebox. Comme annoncé en juillet dernier, les chaînes locales de BFMTV sont de retour pour l’ensemble des abonnés. Voici les canaux sur lesquels vous pouvez les retrouver.

BFM Paris Île-de-France : canal 340

BFM Lyon : canal 341

BFM Marseille Provence : canal 342

BFM Toulon Var : canal 388

BFM DICI Alpes du Sud : canal 389

BFM DICI Haute-Provence : canal 390

BFM Grand Lille : canal 391

BFM Grand Littoral : canal 392

BFM Alsace : canal 393

BFM Normandie : canal 394

Comme annoncé par Canal+, la chaîne Canal+ Box Office est également désormais disponible sur le canal 41. La chaîne Canal+ Cinéma devient Canal+ Cinéma(s) et a été déplacée sur le canal 43. Enfin, sur le canal 237, BBC World News, devient BBC News. L’opérateur historique a aussi dévoilé l’arrêt de la plateforme de streaming par abonnement sur le canal 31 et de Love island : Le live sur le canal 85. À noter par ailleurs, Toonami deviendra Warner TV Next à partir du 4 septembre prochain.

Enfin, plusieurs renumérotations dont voici la liste :

CANAL+ Séries : 43 > 44

CANAL+ Docs : 44 > 45

CANAL+ Kids : 45 > 46

beIN SPORTS 1 : 46 > 47

beIN SPORTS 2 : 47 > 48

beIN SPORTS 3 : 48 > 49

Actu OCS : 49 > 50

OCS Max : 50 > 51

OCS Pulp : 51 > 52

OCS Géants : 52 > 53

OCS : 53 > 54

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox