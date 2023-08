Découvrez dans une série de vidéos les nouvelles idées de Reef pour faire mieux que Free

Le concurrent de Free créé par Free fait son retour sur les écrans avec une nouvelle série de spots publicitaires.

Pas vraiment le plus malin des opérateurs… Les équipes de Reef sont de retour avec 4 nouvelles vidéos mettant en scène l’opérateur et ses tentatives de concurrencer Free. Entre trahisons, idées bancales et désespoir, difficile de faire mieux que son concurrent. Un jour peut-être…

Dans la catégories des fausses bonnes idées, un spot met en scène un salarié de Reef désirant hacker une pub de Free Mobile affirmant que les prix de l’opérateur ne changeront pas d’un pouce jusqu’en 2027. Cependant, la méthode laisse carrément à désirer…



Même Free Pro est dans le viseur du concurrent. Avec la tentative d’une employée de contrer l’offre mobile dédiée aux professionnels en proposant un fofait à destination des… stagiaires. “Dans les entreprises, y’a beaucoup de stagiaires”, la logique se tiendrait presque !



Mais quid des offres fixe ? Après avoir essayé la Reefbox en kit, une nouvelle idée émerge des sessions de brainstorming de Reef avec la Reefbox Rap qui doit contrer la Freebox Pop. Amateurs de jeux de mots, vous êtes servis, pas comme Michel, pauvre salarié critiqué pour son hygiène dentaire.



Pas étonnant alors qu’il prenne le rôle du traître dans cet autre spot. Avec le salaire de misère versé par Reef, il a bien entendu dû passer par Free Flex pour s’acheter un nouveau smartphone. Mais pas de chance, il s’est fait attraper et chez Reef, passer à l’ennemi ne pardonne pas.



