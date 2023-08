La folle évolution du forfait à 19,99€/mois de Free Mobile en un peu plus de 10 ans

Le forfait mobile emblématique de l’opérateur a bien changé depuis son lancement le 10 janvier 2012. Retour sur une offre en perpétuelle évolution depuis plus de 11 ans maintenant.

Certains ne s’en souviennent pas, mais Free Mobile c’est avant tout une révolution. En 2012, l’opérateur qui avait déjà chamboulé le marché des offres fixes dévoilant enfin ses premières offres mobiles : un forfait à 2€/mois et son porte-étendard, le forfait Free. Il proposait à l’époque les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un fair use de 3 Go en 3G et 3G+ avec la promesse de passer à la 4G dans peu de temps. Le tout pour le prix risible (à l’époque) de 19.99€/mois, avec même un avantage pour les abonnés Freebox qui pouvaient en bénéficier pour 15.99€/mois.

Alors que Free vient d’annoncer le passage de son enveloppe data à 250 Go, il est évident que l’offre a bien évolué depuis. Sur tous les plans, sauf le prix, comme Free s’en enorgueillit régulièrement, le forfait n’a plus rien à voir avec celui lancé en même temps que Free Mobile.

L’offre Free Mobile au 10 janvier 2012

Une enveloppe data multipliée à plusieurs reprises

L’un des points forts du forfait Free reste son enveloppe data. Véritable argument de vente pour tous les opérateurs, cette dernière n’a cessé d’évoluer sans pour autant que le tarif ne s’en fasse ressentir. Le premier changement a eu lieu un peu plus d’un an après le lancement du forfait, avec l’inclusion de la 4G dans l’offre. L’enveloppe proposée passait alors à 20 Go, à l’heure où les usages du réseau mobile étaient encore bien différents de ceux d’aujourd’hui.

Près de deux ans plus tard, l’offre s’est vu une nouvelle fois renforcée, avec le passage à 50 Go de data le 1er septembre 2015. Le 21 mars 2017, l’opérateur faisait passer le forfait 4G à 100 Go, avant d’apporter une nouvelle modification cette fois le 15 décembre 2020. Un double enrichissement, puisque cette offre voyait son enveloppe passer à 150 Go mensuels, mais aussi à la 5G et le tout toujours gratuitement. Pour fêter ses 10 ans, le 10 janvier 2022, l’offre proposait ainsi 210 Go/mois jusqu’à aujourd’hui, dernier enrichissement en date.

Nous parlons ici du forfait seul, mais l’opérateur permettait dès le début de lier un forfait Free à son offre fixe pour bénéficier d’une réduction sur son abonnement. D’abord pour un seul forfait au lancement, puis deux en 2013 et enfin 4 en 2015. L’avantage Freebox + Mobile deviendra d’autant plus intéressant le 21 mars 2017, lorsque l’opérateur annonce la 4G illimitée pour ses abonnés Freebox et Free Mobile. Jusqu’à 4 forfaits illimités pour 15.99€/mois, il y avait de quoi faire rêver. L’opérateur frappera fort pour le lancement de sa Freebox Pop en 2020, puisque les abonnés à cette nouvelle offre peuvent bénéficier de la même formule mais pour 9.99€/mois. Avec une limitation tout de même : un seul forfait à ce prix par ligne fixe.

De nouveaux services ajoutés au fil des ans

Outre l’enveloppe data, l’opérateur de Xavier Niel a également permis l’accès à de nombreux services au fil des ans pour ses abonnés. On peut noter que si FreeWiFi était déjà de la partie au lancement, l’opérateur lançait la version sécurisée dédiée aux abonnés Free le 19 avril 2012, permettant d’accéder à un réseau WiFi communautaire à travers toute la France. Une aubaine pour l’époque, alors que l’enveloppe data ne permettait pas des usages très poussés.

Le 2 mai 2013, le forfait se dotait de plusieurs nouveaux services utiles dans la vie de tous les jours. Il était ainsi possible de configurer le rejets des appels anonymes, de bénéficier d’une protection contre les renvois d’appels, d’activer le service abonné absent ou encore d’utiliser les numéros abrégés…

Même le foot s’est invité dans l’offre, lors du passage au payant de Free Ligue 1 le 16 septembre 2021. L’opérateur annonçait alors que le service, normalement facturé 3.99€/mois, était inclus gratuitement pour tous les abonnés Freebox mais aussi pour les abonnés Free Mobile, hors forfait 2€.

Sans oublier l’étranger…

Free a, semble-t-il, l’âme d’un globe trotteur. Les enrichissements dont ont bénéficié les abonnés ne se sont pas cantonnés au service accessible au sein de nos frontières. Dès le 8 janvier 2013, l’opérateur intégrait ainsi les appels vers les mobiles des DOM (hors Mayotte) puis les SMS le 24 janvier suivant. Quelques mois après, l’opérateur portait à 100 le nombre de destinations vers lesquelles l’abonné pouvait appeler vers un fixe, avec une liste comprenant la Croatie, l’Argentine, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Australie… Sur tous les continents (ou presque). Toujours en 2014, l’opérateur annonçait le 17 juillet avoir intégré les SMS illimités depuis l’Europe.

Parlons ensuite du roaming : Free Mobile a continuellement enrichi la liste de destinations depuis lesquelles il était possible d’utiliser son forfait phare. On peut noter l’Espagne le 16 décembre 2014, Royaume Uni le 9 décembre 2014, les États-Unis en septembre 2015… Il a d’ailleurs étendu en juillet 2015 à tous les pays de l’Union Européenne. L’enveloppe data disponible a, elle aussi, évolué, passant à 25 Go le 14 juin 2017. D’abord disponible en Europe, aux USA et au Canada, l’opérateur l’étendra à d’autres destinations au fur et à mesure. La plus récente évolution sur ce plan est bien sûr le passage à 35 Go en juillet dernier, avec l’intégration de nouvelles destinations en prime.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox