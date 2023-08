Encore de nouvelles destinations désormais incluses dans le nouveau forfait 250 Go de Free Mobile

Les abonnés Free Mobile peuvent désormais consommer leur 35 Go/mois de roaming dans les Îles Vierges américaines, à Porto Rico et dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Fidèle à sa stratégie, Free continue d’enrichir régulièrement son forfait mobile à 19,99€/mois sans en changer son prix. Durant l’été, le rythme s’est accéléré afin de satisfaire toujours davantage les abonnés et séduire les prospects dans un fort contexte concurrentiel. Ainsi, depuis le 25 juillet, les abonnés bénéficient d’une enveloppe d’internet à l’étranger de 35Go/mois en 4G ou 5G contre 25 Go précédemment. Dans le même temps, 6 nouvelles destinations ont été ajoutées comme le Sénégal, Madagascar, Comores, la Colombie, le Costa Rica et les Emirats arabes unis.

S’il est aujourd’hui l’opérateur qui propose l’offre la plus généreuse en nombre de destinations (plus de 100) et en volume de data en roaming dans un forfait à moins de 20€/mois, Free profite de la rentrée pour parfaire son offre. En plus d’un enrichissement de la data à consommer en France métropolitaine (de 210 à 250 Go), de nouvelles destinations ont été discrètement ajoutées ce 29 août à l’offre en roaming. En effet, selon la nouvelle brochure tarifaire de Free Mobile, le forfait le plus le plus musclé de l’opérateur intègre désormais les Îles Vierges Américaines, Porto Rico et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cela concerne les destinations fixes incluses mais aussi internet (data).

