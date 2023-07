Free Mobile enrichit son forfait à 19.99€/mois pour les anciens et les nouveaux abonnés

Une plus grosse enveloppe de data à l’étranger incluse et 6 nouvelles destinations pour les abonnés Free Mobile amateurs de voyage.

Surprise ! À l’heure des départs ou retours de vacances, Free Mobile annonce augmenter l’enveloppe de roaming à l’étranger de son forfait à 19.99€/mois. Cette dernière passe de 25 Go à 35 Go mensuels en 4G ou en 5G selon le réseau disponible. Ce changement est immédiat et concerne tous les utilisateurs de son forfait, tant nouveaux qu’anciens, sans aucune manipulation à réaliser.

L’opérateur ne s’arrête pas là en ajoutant également 6 nouvelles destinations incluses à savoir le Sénégal, Madagascar, les Comores, la Colombie, le Costa Rica et les Émirats arabes unis (dont Abou Dabi Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn). L’enveloppe est ainsi utilisable en 4G depuis 100 destinations au total, la liste comprenant l’Europe, la Suisse, l’Australie, les États-Unis, le Canada, la Thaïlande, la Turquie, l’Afrique du Sud, l’Algérie, la Tunisie et bien d’autres.

Il est assez rare que Free modifie son forfait historique, les dernières modifications ayant été l’intégration gratuite de la 5G et le passage à une enveloppe data de 210 Go. Fidèle à ses engagements de longue date, Free Mobile précise qu’aucune augmentation de tarif n’est appliquée.

