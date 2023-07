Netflix annonce le lancement d’une nouvelle fonctionnalité pratique

“Mon Netflix” est en cours de déploiement sur iOS, avec un lancement sur Android prévu bientôt et va vous permettre de mieux vous y retrouver dans le catalogue de la plateforme.

Tout regrouper sur une seule page pour éviter le temps perdu à rechercher des contenus. Depuis hier, un nouvel onglet apparaît sur l’application iOS de Netflix à travers le monde, nommé “Mon Netflix”. La version Android en bénéficiera pour sa part au début du mois d’août.

L’idée est simple : il s’agit d’une section entièrement personnalisée, basée sur vos préférences et sur votre expérience de visionnage et vous proposant l’accès à plusieurs rubriques regroupées au même endroit. Vous y retrouverez ainsi vos téléchargemetns, les séries/films de votre liste, celles que vous avez aimées (avec un pouce en l’air), vos séries en cours de visionnage ou récemment regardées, où encore les bandes-annonces visionnées récemment et les rappels pour des séries que vous avez activés.

Pensé avant tout pour la mobilité, cet onglet n’est disponible que sur smartphone. « Plus vous interagissez avec Netflix et plus vous indiquez ce que vous aimez (…), plus vous enrichirez le contenu de l’onglet Mon Netflix », indique la plateforme SVOD. La page entend donc tout regrouper pour faciliter votre prochain visionnage dans le train, l’avion ou en dehors de chez vous. La plateforme de SVOD est incluse pour les abonnés Freebox Delta dans sa formule Essentiel et est également disponible en option pour les autres abonnés.

