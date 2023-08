Canal+ s’apprête à déployer un nouveau plan de service avec des évolutions et changements

Une nouvelle renumérotation de chaînes, de nouveaux logos, des changements de noms et l’arrivée de Canal+ Box Office sont au programme du nouveau plan de service de la filiale de Vivendi.

Canal+ est dans les starting-blocks pour la rentrée avec un nouveau plan de service qui sera déployé dans la nuit du 28 au 29 août 2023. Au programme, le lancement de la nouvelle chaîne cinéma du groupe, Canal+ Box Office en qualité HD 1080p dès le 1er septembre sur tous les vecteurs de diffusion (Satellite, ADSL, Fibre, Câble OTT, myCANAL). Ce top départ en prime-time sera précédé la veille de l’intégration du corner à la demande de la chaîne en qualité 4K/UHD 2160p.

Au rang des changements, la chaîne Canal+ Cinéma deviendra Canal+ Cinéma(s) alors que BBC World News BBC NEWS Dans le même temps, les logos des autres chaînes Canal+ Docs, Canal+ Séries, Canal+ Foot, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Sport, et Canal+ Sport 360 bénéficieront d’un lifting. Par ailleurs la chaîne eSport MGG sera de nouveau disponible en ADSL, Fibre, OTT et toujours sur myCANAL. “Pour rappel, elle est non disponible via satellite depuis le le 11 juillet 2023”, précise le groupe.

S’agissant des arrêts, la chaîne Evénements à la carte sera “supprimée dans la numérotation TNT et Canal+ (240) et myCANAL”. Euronews et MCM seront retirés pour leur part de la numérotation sur le Mini Décodeur Canal+.

Ce nouveau plan de service intégrera également une nouvelle renumérotation Canal+ et TNT. Celle-ci concernera les chaînes du groupe, mais aussi celles d’OCS, Canal VOD, le canal événement DAZN mais aussi des plateformes de streaming (numérotation TNT seulement).

Numérotation Canal+, ce qui change

La nouvelle numérotation TNT

