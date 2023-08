Canal+ annonce du changement dans ses offres avec un nouveau service et une évolution d’une chaîne

Outre la future chaîne Canal+ Box Office lancée début septembre, Canal annonce une évolution de sa chaîne Canal+ Cinéma, la fin de Cafeyn pour le lancement d’un pass Presse.

Les abonnés Canal+ peuvent se préparer à la rentrée. La filiale de Vivendi annonce sur leur espace client une évolution des chaînes et services en mettant tout d’abord en avant le lancement, le 1er septembre, de Canal+ Box Office. Mais ce n’est pas le seul changement.

En effet, Canal+ Cinéma fait peau neuve, pour devenir “Canal+ Cinéma(s)”. Elle sera “la chaine des pépites, le meilleur du cinéma récent pour les plus passionnés, des grands réalisateurs français et étrangers, la découverte des talents et des films salués par la critique et récompensés en festivals” selon la chaîne cryptée et sera disponible pour tous les abonnés ayant déjà accès à la chaîne.

Le service de presse Cafeyn quant à lui ne sera plus proposé à partir du 18 septembre prochain. Cependant, pas de panique, dès le 19 septembre, les abonnés concernés pourront profiter du “Pass Presse”, où ils pourront retrouver leurs quotidiens, hebdomadaires et magazines préférés en illimités depuis myCanal et via l’application et le site web dédié. Ce service est disponible pour tous les abonnés à Canal+ et à Canalsat.

