Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : lancement d’une opération pour les abonnés mobile, encore plus de films gratuits sur les Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Comme chaque semaine, Free étoffe sa plateforme AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) en ajoutant à son catalogue plusieurs films et séries. Oqee Ciné s’est enrichi de Las Vegas 21, La Mise finale, Les As de l’arnaque, Money Plane, The Player et la saison 3 de The Shield. Plus d’infos …

Abonnés Freebox : 400€ remboursés pour l’achat d’un téléviseur 4K OLED. Plus d’infos…

Vous pouvez désormais participer facilement à l’émission en direct de Free Ligue 1. Le service propose en effet de simplement déposer un message vocal sur Speakpipe, plateforme permettant d’enregistrer et envoyer facilement des fichiers audios pour donner votre avis sur un club, le mercato, ou d’autres aspects du championnat qui vous intéressent. De son côté, Free Ligue 1 fera le tri et diffusera les plus pertinents directement durant son émission en live sur YouTube. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance l’opération “c’est RE-PARTY” avec de nombreuses offres promotionnelles sur des smartphones. Plus d’infos…

Envie de renouveler votre mobile ? Le smartphone de milieu de gamme Redmi Note 12 Pro bénéficie de nouvelles promotions chez Free Mobile. Des écouteurs Buds 4 Lite sont également offerts pour les prospects et abonnés de l’opérateur. Plus d’infos…

Les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Flip5 désormais disponibles en achat direct avec un accessoire offert et un bonus reprise. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free recherche actuellement un ingénieur R&D Linux pour participer au développement des boîtiers Freebox ‘Server’, mais aussi un développeur pour améliorer l’interface TV du Freebox Player. Plus d’infos…

Free s’excuse auprès d’abonnés “à la suite d’un dysfonctionnement technique exceptionnel” inquiétant. L’opérateur a envoyé par erreur les informations personnelles de plusieurs abonnés Free Mobile à d’autres abonnés. Plus d’infos…

Outre la future chaîne Canal+ Box Office qui sera la cé début septembre, Canal annonce une évolution de sa chaîne Canal+ Cinéma, et le retrait de Cafeyn pour le lancement d’un pass Presse. Plus d’infos…

“Craquez sans raquer”, Free Mobile met en avant son option de reprise de mobile dans la rue. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox