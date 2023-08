Vous rêvez de participer à la conception des futures Freebox ? Free recrute

Free recherche actuellement un ingénieur R&D Linux pour participer au développement des boîtiers Freebox ‘Server’, mais aussi un développeur pour améliorer l’interface TV du Freebox Player.

Alors que la Freebox V9 devrait voir le jour d’ici la fin de l’année, Free compte bien plancher le plus rapidement possible sur une prochaine génération de box, en particulier sur les serveurs puisque les boîtiers TV devraient dans les prochaines années être dématérialisés. Dans cet optique, le FAI recherche actuellement via son site de recrutement un ingénieur R&D Linux dont le poste donne l’eau à la bouche. “En rejoignant Freebox, tu participeras à la conception des boîtiers Freebox ‘Server’ et des autres équipements utilisés par la société Free sur son réseau (ONT, DSLAM, switches fibre, etc.).” L’heureux élu participera ainsi à la réalisation des différentes phases du design des produits comme la conception électronique avec les ingénieurs hardware, l’industrialisation, les tests en production, l’exploitation et la maintenance des produits.

“Les tâches sont diverses et varient en fonction des projets. Elles peuvent aller de l’écriture de logiciel à de l’intégration. La verticale complète du développement Linux embarqué est couverte, du démarrage des produits (dit “bring-up”), au bootloader, au kernel linux et ses drivers jusqu’à la partie userland. Tu n’as pas à être expert sur tous les domaines, mais une bonne culture sur le développement linux embarqué sera nécessaire car tu pourras être amené à travailler sur chacun d’entre eux. La majorité du développement est effectué en langage C, il est donc important d’être à l’aise avec celui-ci”, précise l’opérateur.

Et ce n’est pas tout puisque sur le site des développeurs Freebox, un poste de développeur IHM/ services interactifs est également à pourvoir.“En collaboration avec les équipes logiciel, ergonomie et design, vous participez à l’amélioration de l’interface TV du Freebox Player, et à la réalisation de services interactifs pour la télévision”, apprend-ton. Pour espérer intégrer l’équipe, il vous faudra de préférence une expérience avec un framework RIA (Adobe Flex/Flash, Silverlight, etc…) ou mieux encore avec QtQuick/QML, les services interactifs du Freebox Player étant développés avec QtQuick.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox