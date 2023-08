Les internautes se lâchent sur les réseaux : une influenceuse star est abonnée à Free Mobile, attention à vos enregistrements sur le Player Devialet

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Une question que certains se posent parfois, chez quels opérateurs sont abonnées les personnalités françaises ? Lena Mahfouf dit Léna Situations, influenceuse et youtubeuse star sur les réseaux sociaux mais aussi entrepreneuse, a choisi Free Mobile.

Je n’ai qu’une chose à dire : Léna Situations est chez @free. 👀 pic.twitter.com/c2G11skpyl — Alexandre (@cremechocos) August 12, 2023

Si les abonnés Freebox Delta avec Player Devialet peuvent enregistrer à leur guise des programmes sur le ou les disques de leur box, ils peuvent également opter pour l’enregistrement dans le cloud via l’espace Oqee. Pour cet abonné, la destination par défaut des enregistrements est justement Oqee, la limite est donc de 100h. Un conseil, vérifiez dans les réglages que la bonne destination soit sélectionnée selon vos envies. A noter toutefois que le disque dur est utilisé dans ce cas lorsque l’enregistrement est impossible via l’espace Oqee.

Ah c’est caché dans les réglages de enregistrement sur le #devialet la destination par défaut dans l’espace OQEE !

Je vais remettre le disque dur par défaut !

Cela sent un moyen de Free de te facturer du stockage si tu dépasses le stockage gratuit ! pic.twitter.com/chfpNkjCUK — Mike  ツ (@bigwizfr) August 14, 2023

Réussir l’exploit dans la même journée de se faire bannir d’Android pour de multiples violations jusqu’en octobre 2025 mais aussi de Windows 11 pendant 6 jours.

I got banned from android guys pic.twitter.com/pllCsXscnS — Khaled 𝕏 (@TechKhaled_) August 13, 2023

No way I got banned from windows 11 too 💀 pic.twitter.com/pul84Z0TgC — Khaled 𝕏 (@TechKhaled_) August 13, 2023

C’est ballot, surtout que cet abonné B&You est en déplacement pendant un mois et donc uniquement connecté à la 4G, “pas de TV ou d’ordi donc tout passe par le téléphone. Le débit réduit devrait s’appeler le débit inexistant.”

Chez @bouyguestelecom #bandyou ce qui est drôle (ou pas) c’est lorsque tu as épuisé ta data du forfait, le débit réduit ne charge pas assez l’application pour pouvoir acheter une rallonge data. Bon Bein on va vite rechanger je pense lol — HelloKittybear beawolf (@cyrilvant) August 13, 2023

Le combat de MMA entre Mark Zuckerberg et Elon Musk aura bien lieu. Le fondateur de Space X a accepté le défi.

Knock, knock … challenge accepted … open the door @finkd — Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox