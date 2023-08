Après Netflix, Disney+ annonce vouloir mettre fin au partage de comptes le plus vite possible

Disney+ prépare de premières mesures pour lutter contre le partage de mots de passe afin d’enrayer la perte d’abonnés qui l’impacte depuis 3 trimestres.

La croissance forte et rapide du nombre d’abonnés à Disney+, c’est fini. Depuis 9 mois, le service de SVoD de la firme aux grandes oreilles perd des clients. La baisse est encore plus importante au second trimestre 2023, la plateforme a vu son parc passer de 157,8 millions d’abonnés à 146,1 millions. Cette fuite est liée principalement au marché indien, la perte des droits TV du championnat national de cricket y est pour beaucoup. Disney se montre toutefois confiant et prévoit une amélioration dès la fin de l’été. Malgré tout, Disney+ prend la situation au sérieux et prépare à l’instar de Netflix il y a plusieurs semaines, un changement de sa politique sur le partage de comptes.

Alors que la lutte menée et les nouvelles mesures mises en place par son grand rival se montrent déjà efficaces avec le gain de plusieurs millions d’abonnés, Disney a indiqué il y a quelques jours en marge de la publication de ses résultats semestriels “explorer activement des moyens de s’occuper du partage de compte”. Bob Iger, directeur général de Walt Disney Company, a également déclaré de nouvelles règles d’utilisation sera dévoilées “plus tard cette année” avant déploiement “de nouvelles tactiques pour stimuler la monétisation” en 2024. Pour l’heure, sur le site internet de la plateforme, il est indiqué la possibilité de regarder 4 contenus différents sur 4 écrans en simultané.

En novembre, Disney+ augmentera de 3€ le prix de son abonnement en France et dans d’autres pays européens tout en lançant deux offres moins chères dont une avec publicité à 5,99€/mois tout comme Netflix.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox