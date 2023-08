Disney+ annonce augmenter ses prix de 3€ en France et lancera deux nouvelles offres début novembre

En pleine crise, Disney revoit à la hausse le prix de l’abonnement à son service de SVOD en France et va tenter de séduire de nouveaux abonnés avec le lancement d’une offre avec publicité à 5,99€/mois.

Disney+ opte pour la segmentation en France et d’autres pays européens, en passant d’une offre unique à trois. Ce 10 août, le service de streaming qui a perdu 10 millions d’abonnés dans le monde au deuxième trimestre, annonce le lancement dès le 1er novembre 2023 d’une offre d’abonnement avec publicité dans l’Hexagone en emboîtant le pas à Netflix. Cette arrivée fait suite au succès de son offre aux USA, l’abonnement sera proposé au tarif de 5,99€/mois tout commeson grand rival. Cette formule affiche une qualité Full HD, 2 écrans, sans les téléchargements.

Jan Koeppen, président de The Walt Disney Company Europe, Moyen-Orient et Afrique déclare : « Le lancement de la publicité marque une nouvelle étape de l’évolution de Disney+ sur les marchés en Europe : nous offrons ainsi davantage de choix à nos abonnés et de nouvelles opportunités de communication aux annonceurs. Disney+ continue de se démarquer dans le monde du streaming d’aujourd’hui avec une qualité inégalée, des séries iconiques et des superproductions à succès, tout en garantissant une expérience de visionnage simple et fluide. »

Dans le même temps, Disney+ augmentera de 3 euros son offre actuelle, laquelle passera ainsi à 11,99€/mois. “Les abonnés conserveront leur abonnement actuel, qui sera rebaptisé Disney+ Premium”, explique le service de la firme aux grandes oreilles. Ceux qui choisiront de ne pas changer de formule seront facturés au nouveau tarif à compter du 6 décembre ou après cette date.

Pour tenter de faire passer la pilule, Disney+ donnera la possibilité de passer à l’abonnement standard avec publicité ou à une toute nouvelle formule baptisée “standard” au prix de 8,99€/mois. Mais il faudra se compter du Full HD au lieu de l’UHD/HDR, et de 2 écrans à la place de 4 ou encore de la qualité stéréo 5.1 en lieu et place du Dolby Atmos.

Disney+ met à la disposition de ses abonnés un catalogue de séries primées, de films à succès et de créations originales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star. Des dessins animés intemporels aux documentaires inspirants, en passant du drame à la comédie, tous salués par la critique.

Le service de SVOD américain est passé de 157,8 millions d’abonnés fin mars à 146,1 millions à la fin du mois de juin. Cette forte baisse est liée principalement du marché indien, la perte des droits TV du championnat national de cricket y est pour beaucoup. Disney se montre toutefois confiant et

Les tarifs des abonnements Disney+ en France seront les suivants au 1er novembre

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox