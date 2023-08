Free propose désormais plus de 500 films et séries gratuitement sur Oqee Ciné

Chaque semaine Free enrichit le catalogue de son service Oqee Ciné. Pas moins de 200 titres ont été ajoutés depuis son lancement.

Lancé en mars 2023, Oqee Ciné est un service vidéo gratuit financé par la publicité en streaming disponible pour tous les abonnés Freebox ayant le service TV inclus et selon les équipements compatibles.

Dans une nouvelle vidéo publicitaire de son interface TV déployée sur les réseaux sociaux, Free informe que son service de streaming a passé le cap des 500 films et séries dans son catalogue. Les ajouts hebdomadaires lui ont permis d’étoffer de 200 titres son offre en seulement 5 mois grâce à des partenariats avec de grands studios comme Sony, Columbia, Tristar et Europa.

Et si vous passiez à la TV puissance OQEE by Free ? 🔥 pic.twitter.com/NQsDnv2dMD — OQEE by Free (@OQEEbyFree) August 9, 2023

OQee Ciné est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free ou encore via les TV connectées Android TV, Apple TV et les navigateurs. Manquent encore à l’appel les Smart TV Samsung et le player mini 4K.

