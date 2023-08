Chrome va améliorer sa sécurité avec des mises à jour hebdomadaire

Une bonne nouvelle pour votre navigation qui sera désormais plus sécurisée.

Google annonce un changement important dans sa façon de gérer son navigateur web. Les mises à jour correctives seront dorénavant publiées chaque semaine à partir de Chrome 116, la prochaine version déployée sur nos ordinateurs.

Le but étant avant tout de faire en sorte que les failles repérées soient bien moins exploitées par des personnes malintentionnées, avec un rythme de publication bien plus rapide puisque depuis Chrome 77 en 2020, les correctifs pouvaient mettre une quinzaine de jours à arriver sur la version définitive. Il convient ainsi de vérifier fréquemment les mises à jour de Google Chrome afin de s’assurer d’être protégés contre toutes les failles connues.

“Si vous craignez que la mise à jour de Chrome interrompe votre travail ou entraîne la perte d’onglets, ne vous inquiétez pas : lors de la relance de Chrome pour la mise à jour, vos onglets et fenêtres ouverts sont enregistrés et Chrome les rouvre après le redémarrage. Si vous naviguez en mode navigation privée, vos onglets ne seront pas enregistrés. Vous pouvez simplement choisir de retarder le redémarrage en sélectionnant Pas maintenant , et les mises à jour seront appliquées la prochaine fois que vous redémarrerez Chrome. ” rassure la firme dans son billet de blog.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox