Free Mobile : de nouvelles remises immédiates sur deux smartphones d’entrée et de milieu de gamme

Le Moto E13 passe sous la barre des 100€ chez Free Mobile. Idéal pour les petits budgets qui ne veulent pas être à court de batterie.

Quoi de neuf dans la boutique en ligne de Free Mobile ? Après avoir commercialisé deux nouveaux smartphones Nokia et lancer des offres sur les Samsung Galaxy Z Flip5 et Z Fold 5 ou encore lancé un nouveau pack Redmi Note 12 Pro 5G, l’opérateur propose de nouvelles remises immédiates.

Le Moto E13 64 Go de Motorola profite d’une petite réduction de 10€ et voit son prix passer sous la barre des 100€ (99€). En optant pour Free Flex, les non-abonnés devront effectuer un premier paiement de 19€ avant de régler 24 mensualités de 2,99€/mois. L’option d’achat est fixée à 8€. Les abonnés Free Mobile connectés à la boutique paieront quant à eux seulement 1€ à la commande puis 24 mensualités de 3,99€/mois avec une option d’achat de seulement 2€.

Ce smartphone 4G intègre son système audio multidimensionnel Dolby Atmos et un affichage HD+ ultra-large de 6,5″. Sa batterie de 5 000 mAh est par ailleurs un bon point pour un smartphone dans cette gamme de prix. Le processeur octa-core vous permet de bénéficier d’une connectivité des plus rapides, de chats vidéo fluides, de fonctionnalités d’appareil photo avancées et bien plus encore.

Les abonnés Free Mobile bénéficient aujourd’hui également d’une remise immédiate de 20€ appliquée à la commande sur le Redmi Note 12 Pro 5G, soit un premier versement de 31€ puis 24 mensualités de 12,99€/mois et une option d’achat de 36€. Ce modèle 128 Go revient ains à 379€ au comptant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox