Freebox : tout savoir sur les enregistrements via Oqee en fonction de votre abonnement

Le nombre d’heures d’enregistrement incluses sur Oqee pour les abonnés Freebox fluctue selon leur offre, de 10h à 100 h par mois.

Incluse pour les abonnés Freebox ayant le service TV inclus et selon les équipements compatibles, l’application Oqee by Free permet d’enregistrer des programmes sur le Player Pop, Android TV, Samsung TV, Apple TV, Fire TV et sur les mobiles.

Les contenus que vous enregistrez sur Oqee by Free sont alors stockés dans un cloud et non sur disque dur. Les enregistrements sont comptabilisés en heures d’enregistrement quel que soit la définition du contenu (standard, HD ou 4K). En fonction de votre offre, le nombre d’heures incluses et sans frais diffère, voici un tableau récapitulatif. Si les abonnés Pop, Delta Pop et Delta Devialet disposent de 100 heures, les abonnés Crystal et mini 4K devront se contenter de 10h.

Abonnement Nombre d’heures d’enregistrement incluses et sans frais Delta Pop 100h Pop 100h Delta 100h Révolution 40h One 10h Crystal 10h Mini 4K 10h Delta S sans option TV 0h

Au-delà de la limite d’heures, vous serez facturé 0,02€/h/mois. Il est toutefois possible d’effacer facilement un contenu enregistré afin de ne pas dépasser le quota. “Un compteur vous indique à tout moment le nombre d’heures que vous avez consommées.Vos contenus enregistrés sont accessibles à tout moment depuis tous vos appareils compatibles avec l’application Oqee by Free”, précise l’opérateur sur le site d’assistance de son service TV. “Afin de mieux connaître vos heures d’enregistrement, un message d’information vous notifiant des paliers d’enregistrement que vous atteignez, vous est communiqué sur nos applications”, ajoute-il.

S’agissant de la qualité des enregistrements, la qualité de l’image s’adapte automatiquement et en temps réel en fonction du débit des abonnés. “Ce système permet d’avoir un enregistrement de qualité et sans freezes puisque la captation se fait directement sur les serveurs Free.” Par ailleurs, il est important de préciser que les enregistrements réalisés depuis Oqee ne sont pas lisibles ailleurs. Inversement, il n’est pas possible de visualiser les enregistrements réalisés depuis une autre Freebox sur l’application Oqee. Pour les abonnés qui déménagent, l’opérateur ne propose pas de migration, “vous ne pourrez pas récupérer vos précédent enregistrements.”

