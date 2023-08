Free s’excuse auprès d’un abonné “à la suite d’un dysfonctionnement technique exceptionnel” inquiétant

Free a envoyé par erreur les informations personnelles d’un abonné Free Mobile à un autre abonné et s’en excuse dans une missive. L’opérateur le promet, cela ne se reproduira plus.

Faute avouée, à moitié pardonnée ? La réponse semble plus nuancée pour un abonné Free Mobile qui a reçu récemment un mail de son opérateur sur ses propres informations personnelles dans le cadre d’une offre Free Flex souscrite. Dans ce courriel, Free indique que le précédent mail envoyé à son abonné relatif à son offre “dont l’objet est « Information importante concernant votre contrat Free Flex » et contenant certaines de vos informations personnelles (nom, prénom, n° de ligne, identifiant Free), a également été adressé par erreur à un autre abonné Free”.

L’opérateur explique qu’il s’agit “d’un dysfonctionnement technique exceptionnel” tout en assurant qu’aucun mot de passe n’a été communiqué. Mais le risque zéro n’existe pas alors Free invite cependant l’abonné “à rester vigilant et à la “contacter immédiatement” s’il observe des activités inhabituelles sur son offre mobile Free. La filiale d’lliad s’excuse et assure que ses équipes techniques “ont pris toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise pas.” Reste à savoir comment cet incident a pu se produire et combien d’abonnés ont été concernés. L’abonné préfère de son côté ironiser : “Ca mérite une ristourne à vie ça non ? Un iPhone gratos ? “.

