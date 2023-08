Free Mobile ne prend pas en charge “pour le moment” le transfert rapide d’eSIM

Le transfert rapide de l’eSIM sur iPhone n’est pas encore disponible pour les abonnés Free Mobile. Google proposera cette fonctionnalité sur Android 14, indique l’opérateur.

La carte SIM classique a du souci à se faire face à sa descendante virtuelle, l’eSIM. Aujourd’hui de plus en plus de constructeurs la proposent directement sur leurs smartphones, avec la possibilité d’enregistrer parfois plusieurs profils. En France, plus de 80 modèles proposent cette technologie aux avantages multiples : facilité d’utilisation, dématérialisation à terme, un gain d’espace précieux pour d’autres composants du smartphone comme une batterie plus grande…

Si la carte SIM virtuelle se démocratise de plus en plus, Apple, à l’initiative de cette technologie, veut aller plus loin sur ses iPhone. La firme de Cupertino envisagerait, pour son iPhone 15, de ne tout simplement plus proposer de port SIM sur différents marchés comme il l’a fait aux États-Unis.

Côté fonctionnalité, Apple propose l’eSIM Quick Transfer, à savoir le transfert rapide de l’eSIM sur l’iPhone. “Certains opérateurs prennent en charge les transferts de carte SIM de votre ancien iPhone vers votre nouvel iPhone sans que vous ayez besoin de les contacter”, explique le groupe.

Interpellé à ce sujet sur le réseau social X, le compte officiel Free_1337 a indiqué que Free Mobile ne propose pas cette fonctionnalité utile pour le moment. Et d’ajouter que “Google la proposera aussi avec Android 14”.

Si Free Mobile a lancé l’eSIM il y a plus de 2 ans, cela s’est fait progressivement. Dans un premier temps seuls les nouveaux abonnés disposaient de cette possibilité, puis plus récemment les “déjà-abonnés”. IL est possible d’y souscrire depuis l’espace abonné, ou le formulaire d’abonnement en ligne, mais aussi depuis les nouvelles bornes automatiques, qui sont au nombre de 500, disponibles dans les Free Center.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox