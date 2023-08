Free Mobile explique comment acheter plusieurs smartphones avec Free Flex

Le service Multiligne de Free permet de gérer plusieurs contrats avec Free Flex. Un seul achat à la fois est possible par forfait.

Disponible avec le Forfait Free 210 Go ( data illimitée pour les abonnés Freebox) et la Série Free, Free Flex est l’offre de Location avec Option d’Achat (LOA) qui cartonne de Free Mobile. Lancé durant l’été 2021, ce mode de financement vous permet de louer votre téléphone parmi une sélection pendant une durée minimum de 24 mois, avec la possibilité de l’acheter à la fin via une option d’achat. À l’issue des 2 ans, vous pouvez également restituer le téléphone sans frais et mettre fin au prélèvement des loyers.

Sur son site d’assistance, Free explique que pour une même ligne mobile, un seul contrat Free Flex à la fois par forfait est possible. “Toutefois, à partir du moment où votre premier contrat s’arrête (achat ou restitution du téléphone), vous avez la possibilité de commander immédiatement un nouveau mobile avec Free Flex”, précise-t-il.

Oui pour une ligne secondaire

En revanche, si un abonné souhaite disposer d’un nouveau mobile avec Free Flex pour une ligne secondaire, il est possible de le commander depuis l’Espace Abonné de la ligne principale. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Téléphones en haut de la page après s’être identifié, puis de choisir le mobile et de renseigner la ligne à associer à votre carte SIM (le numéro de la ligne secondaire concernée) lors du récapitulatif de la commande. Le service Multiligne de Free Mobile vous permet de créer et de regrouper jusqu’à 9 lignes mobiles rattachées à votre ligne principale, utilisant les même coordonnées bancaires et postales. Cela peut s’avérer très utile notamment dans le cadre familial, permettant par exemple à un parent de gérer l’ensemble des lignes de ses enfants.

