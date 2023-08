Tweetdeck gratuit, c’est fini, il faut maintenant payer pour accéder à X Pro

Il faut désormais s’abonner à Blue pour bénéficier de l’interface avancée du réseau social.

Chose promise, chose due. Début juillet, un tweet publié par Twitter Support laissait entendre que Tweetdeck serait bientôt uniquement accessible pour les utilisateurs vérifiés. C’est désormais le cas : impossible de s’y connecter sans avoir un compte abonné à Blue.

L’interface avancée avait déjà changé de nom pour devenir X Pro, mais il restait possible de gérer ses informations via les traditionnelles colonnes basées sur des mots clés, des tendances et bien d’autres catégories. Dorénavant, une pop-up vous invite simplement à souscrire à l’abonnement, facturé 100.80€/an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox