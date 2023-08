Free Mobile propose un nouveau smartphone 5G peu cher

Un nouveau modèle de Nokia vient de débarquer chez Free Mobile, proposant la 5G pour moins de 250€.

Si vous souhaitiez changer de mobile sans vous ruiner, celui-ci pourrait vous intéresser. Le Nokia G42 5G est désormais proposé à la vente chez l’opérateur de Xavier Niel, dans une version 128 Go et deux coloris : gris et violet. Vous pouvez l’acheter au comptant pour 229€.

Il est également proposé avec Free Flex, qui vous permet d’échelonner votre paiement sur une durée de 24 mois et de le rendre ou de le garder à la fin de cette période. Les non abonnés Free Mobile devront ainsi dépenser 39€ à la commande puis 6.99€/mois, avec une option d’achat de 22€. Pour les personnes déjà connectées avec leurs identifiants Free Mobile, la commande passe à 9€ puis 7.99€/mois.

Le smartphone veut proposer des performances assez correctes pour sa gamme, y compris au niveau des débits. En effet, Free explique que lors des tests réalisés sur nPerf, la 4G a pu atteindre 433.12 Mb/s en téléchargement tandis que la 5G est montée jusqu’à 1132 Mb/s. Il est compatible avec VoLTE et la VoWiFi de Free Mobile. Ce modèle devrait permettre de prendre des photos de qualité avec un capteur 50 megapixels à l’arrière boosté par l’intelligence artificielle et supporté par deux autres capteurs. Nokia promet par ailleurs une autonomie de 3 jours. Côté écran, comptez sur une dalle de 6.56 pouces proposant de la HD++ et un taux de rafraichissement de 90Hz.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox