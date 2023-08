Free ouvre les portes de son laboratoire dédié à l’innovation composé d’étudiants

Des étudiants de 42, école de code informatique gratuite et ouverte à tous, sans professeur créée en 2013 par Xavier Niel participent à réalisation de projets chez Free au sein de Lab42.

Continuer d’innover et se remettrez constamment en question, c’est dans l’ADN Free. Afin de se démarquer et avoir un nouveau regard sur de nombreux projets, l’opérateur peut compter sur Lab42, le laboratoire dédié à l’innovation chez Free, composé d’étudiants de l’école 42.

“Tous les ans, ils sont une dizaine d’étudiants à rejoindre le Lab42, pour participer à des projets concernant tous les métiers du groupe iliad et y apporter leurs connaissances “, explique aujourd’hui Free sur son compte Linkedin. L’occasion pour lui de vous emmener à la découverte de ce laboratoire et d’en savoir plus sur son équipe.



