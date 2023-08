Abonnés Freebox : de nouveaux contenus gratuits disponibles sur Oqee Ciné avec un beau casting

Oqee Ciné dévoile une nouvelle fournée de contenus autour d’une thématique dédiée : le casino.

Comme chaque semaine, Free étoffe sa plateforme AVOD (vidéo à la demande financée par la publicité) en ajoutant à son catalogue plusieurs films et séries.

Dans Las Vegas 21 , thriller inspiré d’une folle histoire vraie, Kevin Spacey incarne un professeur du MIT qui forme 6 brillants étudiants en mathématiques pour devenir experts en comptage de cartes et gagner des millions au blackjack en arnaquant les casinos de Las Vegas. La Mise finale s’inspire des mêmes faits réels et retrace l’histoire de ce professeur de mathématiques, joueur invétéré, spécialiste en martingales et combinaisons gagnantes qui a entraîné ses meilleurs élèves dans la combine.

Dans Les As de l’arnaque , l’irrésistible Uma Thurman forme avec Tim Roth un couple d’escrocs qui doit réussir un gros coup pour rembourser ses dettes de jeux à un dangereux mafieux. Encore plus fort : dans Money Plane, pour rembourser ses dettes et sauver la vie de sa famille, un cambrioleur professionnel doit dévaliser en plein vol un casino aérien futuriste rempli de criminels plus dangereux les uns que les autres.

Outre le cinéma, Oqee étoffe son offre en série avec The Player, dans laquelle Wesley Snipes interprète le mystérieux M. Johnson et recrute un ancien agent du FBI, désormais expert en sécurité à Las Vegas, pour tenter de prévenir les crimes sur la base de ses prévisions, tandis que de riches parieurs misent sur ses chances de succès. Autre Nouveauté de la semaine : The Shield, la série polar culte et multi-primée, revient pour une saison 3 haletante dans laquelle l’inspecteur Vic Mackey et sa brigade sont sur la corde raide entre guerre des gangs et couverture de leurs activités douteuses.



