Vous pouvez désormais participer facilement à l’émission en direct de Free Ligue 1

Alors que le championnat vient de reprendre, Free Ligue 1 vous invite à participer en laissant vos avis sur ce dernier sur une plateforme dédiée.

Et si votre avis était écouté par Alexandre Ruiz ou Ludovic Giuly alors qu’un match bat son plein ? Le journaliste invite en effet les fans de son émission diffusée chaque weekend de Ligue 1 à participer à l’émission d’une manière assez particulière.

Il propose en effet de simplement déposer un message vocal sur Speakpipe, plateforme permettant d’enregistrer et envoyer facilement des fichiers audios pour donner votre avis sur un club, le mercato, ou d’autres aspects du championnat qui vous intéressent. De son côté, Free Ligue 1 fera le tri et diffusera les plus pertinents directement durant son émission en live sur YouTube, ce weekend durant le match opposant Lens et Rennes ce dimanche.

L’utilisation de la plateforme est très simple, il vous suffit de disposer d’un micro : celui de vos écouteurs ou de votre smartphone fera l’affaire. Si vous avez peur d’être peu audible, il est bien sûr possible de réécouter votre message avant de l’envoyer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox