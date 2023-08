Google veut de l’IA dans son moteur de recherche pour vous faire gagner du temps

Résumer une page web trop longue, vous emmener directement au point qui vous intéresse… Google veut perfectionner l’expérience de navigation web à l’aide de l’intelligence artificielle.

La course à l’IA et à ses usages continue. Google partage l’ambition de plusieurs géants de la tech d’intégrer l’intelligence artificielle générative partout. La firme essaie et continue de développer une nouvelle expérience de recherche appelée Search Generative Experience ou SGE pour son moteur de recherche. Concrètement, la firme de Mountain View prépare une future interface du moteur de recherche qui proposera de nouvelles fonctionnalités utilisant l’IA.

L’idée étant donc d’apporter de nouveaux usages pour une navigation simplifiée chez l’utilisateur. Lorsque vous recherchez des informations sur des pages web avec un contenu conséquent, l’IA générative pourra créer une sorte de résumé de ce dernier, contenant une liste des points clés et des liens dirigeant vers les paragraphes correspondants. Plus la peine de lire un très long article pour obtenir l’information qui vous intéresse en particulier donc. Il sera même possible que le résumé propose une liste de questions qui pourraient concerner le texte en question.

Nous pensons que ces fonctionnalités peuvent être particulièrement utiles lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau ou de complexe, mais elles peuvent également être utiles pour d’autres tâches telles que la recherche d’une nouvelle recette ou la recherche d’un achat important”, indique Google. La focntionnalité est actuellement testée sur Google Chrome et sur les applications Android du géant américain.

Source : Presse-Citron

