Free annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique

Les habitants de Montargis peuvent désormais se rendre dans une boutique de l’opérateur flambant neuve pour tout ce qui touche à leur abonnement Free.

L’opérateur a ouvert la semaine dernière un nouveau Free Center dans le Loiret. Si vous habitez aux alentours de la “Venise de Gâtinais” et que vous avez besoin de vous rendre chez votre opérateur, vous pouvez retrouver une nouvelle enseigne au 11/13 rue Dorée à Montargis, du lundi au samedi de 10h à 19h.

Une assez bonne nouvelle pour les habitants des environs qui n’ont ainsi plus à faire 40km pour se rendre à Sens pour bénéficier de la panoplie de services proposées dans un Free Center, notamment souscrire aux offres Freebox et Mobile, d’essayer les derniers smartphones des plus grandes marques ainsi que de recevoir l’assistance d’experts.

