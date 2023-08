Meta (Facebook) supprime une application de messagerie très utilisée

Le géant américain a annoncé la fin de Messenger Lite, qui compterait pourtant encore 760 millions d’utilisateurs à travers le globe.

La version allégée de Messenger, c’est fini. Lancée il y a quelques années, notamment à destination des pays émergents, elle permettait d’utiliser moins de stockage et de ressource que la version complète. Si vous possédiez un smartphone peu cher et peu performant, il est possible que vous ayez opté pour cette version, mais c’est fini.

À partir du 21 août, les personnes utilisant l’application Messenger Lite pour Android seront dirigées vers Messenger ou FB Lite pour envoyer et recevoir des messages sur Messenger” annonce ainsi un porte-parole du groupe à TechCrunch. Plus précisément : l’application a déjà été supprimée du Google Play Store pour les nouveaux utilisateurs et elle ne sera plus fonctionnelle à partir du 18 septembre. L’application sur iOS avait déjà été supprimée en 2020.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox