Après un an de coupure, Orange va rétablir le signal des chaînes locales de BFM pour ses millions d’abonnés

BFM Régions annonce le retour de ses 10 chaînes à la rentrée sur les Livebox. Un accord a donc été trouvé entre Orange et Altice.

Faute d’accord de distribution trouvé et face aux exigences d’Altice, les 10 chaînes locales de BFM ne sont plus disponibles sur les Livebox d’Orange depuis le 18 août 2022. Très tendues, les négociations entre les deux acteurs ont semblent-elles finalement abouties. La maison-mère de BFM souhaitait être rémunérée pour la diffusion des nouvelles déclinaisons de la première d’info en continu française. Si lors du lancement de chaque nouvelle chaîne locale, Altice Média n’a jamais demandé de passer à la caisse, la donne a changé, ce qui a déplu à Orange, en particulier les montants exigés.

Un après la coupure de la diffusion, les 8 millions d’abonnés à la TV d’Orange vont avoir à nouveau accès à BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI mais aussi aux trois autres déclinaisons à Toulon, Nice et Marseille ainsi qu’à BFM Alsace et BFM Normandie.

“Nos chaînes devraient être de retour sur les box Orange dès la rentrée. Les dix chaînes locales de BFM seront donc disponibles prochainement chez tous les FAI, sur la TNT et sur nos sites et applis”, a fait savoir le 20 juillet dans les lignes du Figaro, Philippe Antoine directeur de BFM Régions. De quoi donner un coup de fouet aux antennes locales du groupe qui génèrent de plus en plus d’audience et de revenus. Aujourd’hui, celles-ci “se rapprochent toutes de l’équilibre.”

