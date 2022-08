Altice (SFR) veut être rémunéré pour ses chaînes locales, Orange coupe la diffusion sur les Livebox

La dizaine de chaînes locales BFM ont disparu des box Orange depuis quelques jours. La faute à un désaccord entre l’opérateur historique et Altice.

Des négociations tendues entre l’opérateur et les chaînes TV. Depuis le 18 août, les chaînes locales de BFM ont disparues de la zapliste des Livebox. A la source du problème, la volonté de la maison-mère de BFM d’être rémunérée pour la diffusion de ces nouvelles déclinaisons.

Si lors du lancement de chaque chaîne Altice n’a jamais demandé de rémunération, une fois un nombre assez conséquent d’antennes créées la donne à changé. Cependant, Orange n’est pas vraiment prêt à payer et a donc agi en conséquence, coupant simplement la diffusion. Le reste des contenus d’Altice, notamment les chaînes RMC et BFM dans sa version originale sont toujours disponibles chez l’opérateur historique.

La chaîne BFM DICI n’est plus distribuée par Orange depuis aujourd'hui

Elle peut être regardée sur le canal 31 de la TNT locale, sur les applications autorisées, notamment sur RMC BFM Play pic.twitter.com/lwkDN9Rsxt — BFM DICI (@BFM_DICI) August 18, 2022

La maison-mère de BFM et SFR avait pour sa part averti les téléspectateurs dès le début du mois à travers des messages diffusés à l’antenne. Ces derniers étaient par ailleurs invités à continuer de regarder leurs programmes sur le site web correspondant, la TNT et même sur les box des autres concurrents. Une forme de bras de fer s’engage donc, alors que les négociations entre les deux parties ne sont pas interrompues. En effet, d’après le Figaro, le conflit résiderait avant tout dans les montants demandés par Altice.

Il ne s’agit pas du premier achoppement entre Altice et les opérateurs télécoms. En 2019, un bras de fer similaire s’était engagé entre Free et le groupe de Patrick Drahi au sujet de la diffusion des chaînes BFM TV et RMC Story et Découverte, pour la même demande : être rémunéré pour la diffusion des chaînes. Cela avait conduit à la coupure des chaînes sur les Freebox pendant une assez longue période. La situation s’était finalement décantée, notamment lorsque Orange avait lui mis fin à leur diffusion. Il reste à voir si Altice entend renégocier de la même manière avec Free ou Bouygues Telecom et la réaction de ces derniers aux demandes d’Altice.

