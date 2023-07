Free Mobile annonce installer l’un de ses pylônes provisoires pour une meilleure 4G et 5G lors du festival Lollapalooza

Les abonnés Free Mobile devraient pouvoir partager sans modération des vidéos en direct, envoyez des messages à leurs amis et immortaliser les meilleurs moments du Lollapalooza qui débute aujourd’hui à Paris. L’opérateur renforce son réseau.

Du 21 au 23 juillet Le festival Lollapalooza à Paris fête sa 5e édition avec plus de 50 artistes internationaux qui se succèderont sur quatre grandes scènes où 170 000 spectateurs sont attendus. A cette occasion, Free annonce via son compte Twitter Free_1337 avoir installé un de ses pylônes provisoires alimenté par une fibre optique de 10 Gb/s “sur la pelouse de l’hippodrome de Paris Longchamp pour profiter pleinement de la 3G, 4G et 5G.”

En 2023, Free Mobile a notamment renforcé sa couverture lors des festivals Hellfest, Solidays, Eurockéennes, Main Square, mais aussi à l’occasion des Déferlantes et des Vieilles Charrues. Suivront Rock en Seine, DELTA Festival – Bouches-du-Rhône et V and B Fest.

Le pylône provisoire de Free Mobile pour le festival Lollapalooza

