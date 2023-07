Canal+ annonce s’emparer de 12% du “Netflix européen”, en difficulté

La filiale de Vivendi devient le premier actionnaire du groupe suédois Viaplay.

Canal+ a soif d’investissements dans les plateformes de streaming. Après avoir annoncé sa prochaine montée au capital de la plateforme de streaming asiatique à succès Viu avec la possibilité d’en devenir propriétaire à l’avenir, la filiale de Vivendi a acté le 20 juillet une prise de participation de 12% dans le Groupe Viaplay, leader de la télévision payante dans les pays nordiques, et considéré comme le “Netflix européen”.

Cet investissement intervient alors que Viaplay traverse une période difficile. Son action a notamment chuté jeudi à la Bourse de Stockholm après l’annonce de sa volonté de supprimer 25 % de ses effectifs soit près de 400 postes, en sortant de plusieurs marchés secondaires comme la Pologne, pays baltes, Grande-Bretagne et Amérique du Nord pour se concentrer sur la Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Islande et Pays-Bas. Le groupe suédois a par ailleurs annoncé sa volonté de « procéder à un examen stratégique immédiat de l’ensemble de l’entreprise pour envisager toutes les options, y compris la sous-licence de contenu, les cessions d’actifs, les injections de capitaux propres ou la vente de l’ensemble du groupe ».

Comptant plus de 25 millions d’abonnés dans une cinquantaine de pays ( Europe, Afrique, Asie), le groupe Canal+ n’est pas encore présent dans les pays nordiques. Ce nouvel actif semble intéressant d’un point de vue géographique mais aussi en termes de contenus et d’abonnés. Viaplay diffuse des séries nordiques et comptait 7,3 millions d’abonnés fin 2022, contre 4 millions en 2021.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox