Le saviez-vous : Free propose une fonction incontournable sur ses Player Révolution et Devialet mais pas sur la Freebox Pop

Regarder deux programmes en même temps, c’est possible sur la Freebox Révolution et Delta grâce à la fonction Image dans l’image, aussi appelée Picture-in-Picture (PIP). Les abonnés Pop ont arrêté d’y croire.

Profiter de son film ou son émission , tout en gardant un œil sur un autre programme, c’est à portée de clic pour les abonnés Freebox Révolution et Freebox Delta. Cela passe par la fonction PiP (Picture-in-Picture), soit une image incrustée dans un coin. Voici comment l’activer.

Sur Freebox Révolution

En appuyant sur le bouton OK au centre de la croix multidirectionnelle de votre télécommande, vous accéderez à plusieurs options, dont “Mettre en PiP”. Le programme se loge dans le coin de l’écran.

Vous pouvez alors changer de chaîne tout en gardant ce programme visible. Pour mettre fin à cet affichage incrusté, il suffit de revenir sur l’écran d’information en cliquant sur le bouton au milieu de la croix multidirectionnelle. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur “Désactiver le PiP”.

Notez qu’en allant dans “Réglages/Télévision/Réglages du PiP”, vous pourrez définir la taille de la fenêtre incrustée (petite, moyenne ou grande) et sa position à l’écran (en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche ou en bas à gauche). Il sera aussi possible de ne pas garder le logo de la chaîne.

Sur Freebox Delta

Sur Freebox Delta, la démarche est similaire. Il faut appuyer sur le bouton au milieu de la croix multidirectionnelle, puis indiquer “Mettre en PiP”.

En appuyant plus tard sur le bouton au milieu de la croix multidirectionnelle et cliquant sur “Gérer le Pip”, vous pourrez fermer le pip, mais également interchanger les deux flux vidéo.

La Freebox Pop aux abonnés absents

lancée en juillet 2020, le Player Pop ne propose pas sur son interface TV la fonctionnalité Image dans l’image, laquelle est pourtant disponible sur Oqee dans ses versions mobiles et tablettes Android ainsi que sur iPhone et iPad. Cela permet de regarder vos programmes en direct ou en replay depuis l’application OQEE by Free tout en utilisant les autres fonctionnalités de votre smartphone en même temps.

Il y a 8 mois, l’opérateur se contentait d’annoncer sur l’assistance Oqee : ” Nous ne manquerons pas de vous tenir informé si nous portons cette fonctionnalité sur la Freebox PoP”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox