Canal+ frappe un grand coup à l’international en investissant dans le Netflix asiatique

Canal+ va monter au capital de la plateforme de streaming asiatique à succès Viu et pourrait en devenir propriétaire à l’avenir.

Nouvelle étape pour CANAL+ à l’international. La filiale de Vivendi annonce ce mercredi 21 juin “la signature d’un partenariat stratégique avec PCCW pour accélérer le développement de Viu, service de streaming leader en Asie”.

Déjà leader sur plusieurs marchés européens et africains, le groupe Canal+ franchit à ses propres yeux “une étape majeure grâce à ce partenariat afin de faire de ses activités en Asie un nouveau moteur de croissance”.

Selon un communiqué, le géant de la TV payante en France s’apprête à prendre une participation minoritaire significative dans la société de streaming asiatique à succès Viu, qui rivalise aujourd’hui avec Netflix dans cette partie du globe grâce à une présence dans 16 territoires en Asie et au Moyen-Orient. Dans le détail, Canal+ va débourser 200 millions de dollars pour prendre une participation initiale de 26,1 % et réalisera un investissement total échelonné de 300 millions de dollars. Une option lui permet même de porter à l’avenir sa participation à 51 % et ainsi s’emparer de ce service de SVOD/AVOD, lequel comptait fin 2022 plus de 66 millions d’utilisateurs actifs par mois et 12 millions d’abonnés payants pour un chiffre d’affaires de 250 millions de dollars l’année dernière, en hausse de plus de 30%

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox