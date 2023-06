Abonnés Freebox : Amazon annonce son Prime Day avec une rafale de promos même sur Prime Video

L’événement annuel Prime Day d’Amazon sera de retour du 11 au 12 juillet prochain, avec de nombreux avantages pour les abonnés Prime.

A noter dans son agenda pour ne pas louper de bonnes affaires. Le compte à rebours du rendez-vous Prime Day est officiellement lancé par Amazon. Dès le 11 juillet à 00h01 et jusqu’au 12 juillet à minuit, les abonnés Amazon Prime pourront bénéficier des “pris les plus bas proposés sur Amazon.fr depuis le début de l’année” sur de nombreux produits.

Ces promotions exceptionnelles concerneront des marques comme Logitech, Levi’s, Philips, Krups, Medela, Asus et bien plus encore. De nombreux secteurs feront également l’objet de nouvelles offres mises en ligne toutes les 30 minutes à des heureus précises pour bénéficier de remises importantes : mode, high-tech, beauté, santé et bien-être, jouets, cuisine et maison, sports et loisirs. Comme chaque année, des réductions importantes seront appliquées sur les appareils Amazon des gammes Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink et les routeurs wifi eero.

En marge de cet évènement uniquement shopping, les autres services inclus dans Amazon Prime proposeront également des promos ou des offres alléchantes. Sur Prime Video, à partir du 28 juin jusqu’au 12 juillet, les nouveaux clients membres Amazon Prime pourront bénéficier de 30 jours offerts sur le Pass Warner. Et du 3 au 17 juillet, ils profiteront d’un accès à OCS à 1€ le premier mois et d’un accès gratuit pendant 30 jours à Universal +, Filmo, Universciné et Shadowz.

Prime Gaming, le service dédié aux amateurs de jeux vidéo sera aussi concerné puisqu’à partir du 21 juin et jusqu’au 11 juillet, les membres Amazon prime pourront obtenir des jeux gratuits assez connus comme Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight : Showdown et STAR WARS : The Force Unleashed, en plus de contenus et avantages pour leurs jeux préférés. Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution, Pop et aux personnes ayant lié un forfait mobile à leur offre mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox