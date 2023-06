5 ans après le lancement de la Freebox Delta, Free retire le Player Devialet de ses offres

Fin de l’aventure commerciale pour le Player Free Devialet. Les nouveaux abonnés ont désormais le choix entre le Player Pop (sans surcoût) ou l’Apple TV 4K à l’achat.

Une fin de parcours discrète sans réellement avoir marqué de son empreinte le marché. Après avoir intégré hier Apple TV+ sur le décodeur TV très haut de gamme de la Freebox Delta, Free semble avoir pris la décision ferme de mettre sur la touche le Player Devialet lancé en décembre 2018 au prix de 480€. Lors de la souscription à une offre Freebox Delta, celui-ci ne fait plus partie des choix proposés. Seuls le player Pop et la nouvelle Apple TV 4K sont dorénavant affichés, le FAI donnant la liberté de choix. La page de présentation de l’offre Delta ne fait désormais plus également mention du boîtier TV de l’opérateur.

Relégué au second plan au profit du player Pop depuis plusieurs années, le Player Devialet ne semble pas avoir trouvé son public. En janvier 2022, Free a tenté de lui redonner un second souffle en permettant d’accéder au Player Free Devialet en location à 6,99€/mois puis à 9,99€/mois depuis le mois d’avril 2023.

Ce bijou de technologie disposant d’une interface maison, intègre une enceinte unique signée Devialet qui répond au son de la voix grâce à l’assistant vocal Amazon Alexa. Doté de technologies propres au fabricant français et de 6 haut-parleurs de grave conçus sur mesure, ce boîtier hors du commun a été décrié lors de son lancement à cause de son prix haut de gamme. Il aura fallu le lancement de la Freebox Pop et par extension de l’offre Delta Pop pour permettre à l’offre premium de Free incluant Netflix et Amazon Prime, de rencontrer le succès escompté. Le Player Devialet est encore disponible à la migration.

