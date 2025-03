Mediawan enchaîne les bons coups afin de devenir un champion mondial des contenus

Le groupe audiovisuel de Pierre-Antoine Capton, Matthieu Pigasse et Xavier Niel, s’empare de la société de production à succès See-Saw Films et signe un contrat de distribution avec Toon2Tango.

Mediawan renforce sa position sur la scène mondiale en acquérant 51 % de See-Saw Films, un des fleurons de la production indépendante britannique, a révélé le Figaro.

Fondée en 2008 par Emile Sherman et Iain Canning, See-Saw Films s’est distinguée avec des succès comme Le Discours d’un roi, The Power of the Dog ou encore Heartstopper sur Netflix et Slow Horses sur Apple TV+. Cette opération stratégique vient compléter le portefeuille de Mediawan dont l’ambition est de devenir un champion mondial des contenus.

“Nous rassemblons plus de 80 sociétés de production parmi les plus talentueuses au monde, chacune avec sa propre identité. Nos racines européennes façonnent notre identité, mais notre vision s’étend internationalement. Nous opérons dans 13 pays à travers l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. Nous produisons du contenu dans tous les genres : cinéma, animation, documentaires, fiction et flux, toujours avec une exigence de qualité et de créativité”, indique Mediwan qui a notamment acquis Plan B, la société de production de Brad Pitt ou encore Leonine Studios.

A ce propos, l’entité Mediawan Kids & Family a annoncé le 11 mars intégrer les contenus de Toon2Tango, spécialiste de l’animation basé en Allemagne grâce à un nouveau contrat de distribution, consolidant ainsi sa présence en Europe après l’acquisition de Leonine Studios en avril 2024, rapporte Satellifacts.

S’il a soif de rachat, le premier producteur de fictions en France n’hésite pas également à signer des partenariats diversifiés afin de poursuivre son expansion. Ce fut le cas également en septembre 2024 avec l’annonce de la création de sa branche sport baptisée Mediawan Sport. L’occasion également pour le groupe d’annoncer un premier accord global avec The SpringHill Company, la société de production du basketteur NBA LeBron James, fondée avec le marketeur Maverick Carter.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox