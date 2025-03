Litiges sur les réseaux fixe et mobile : Free accepte le moins les remontrances et ça ne va pas en s’arrangeant

D’après le dernier rapport de la Médiatrice des télécoms, Free est l’opérateur qui accepte le moins les propositions de solutions qu’elle lui fait. Et il les accepte de moins en moins.

La Médiatrice des télécoms a dévoilé récemment son rapport sur les litiges relevés autour des réseaux fixe et mobile en 2024. Les abonnés Orange, Free, Bouygues et SFR (et bien d’autres opérateurs) peuvent saisir la médiation pour certains problèmes, mais dans ce cas, les opérateurs sont également consultés et peuvent refuser ses idées pour la résolution d’un problème.

Et si certains opérateurs acceptent l’ensemble des solutions proposées, comme c’est le cas pour des petits fournisseurs comme Réglo Mobile, Coriolis, mais aussi pour Bouygues Telecom qui est le seul opérateur national à afficher un taux d’acceptation de 100%, d’autres peuvent se montrer plus ou moins récalcitrants. Chez Orange, le taux d’acceptation est de 99.29%, il reste donc plutôt bon élève. SFR pour sa part est à 95.51 % d’acceptation. Mais qu’en est-il de Free ?

L’opérateur est le plus mauvais élève parmi les 24 opérateurs comptabilisés. Il affiche ainsi un taux d’acceptation de 83.87% et un taux de positionnement ( c’est à dire le taux montrant qu’un opérateur a pris en charge un dossier litigieux) de 92.92%. Si l’opérateur a toujours été celui qui acceptait le moins les remontrances de la Médiatrice, son score en 2024 est très bas, alors qu’il s’améliorait depuis quelques années. En 2023, 91.23% des solutions apportées étaient acceptées.

Pour rappel, l’AMCE, ou Association de la Médiation des Communications Électroniques est un dispositif de médiation fédérant 48 membres représentant 65 marques dont les quatre grands opérateurs télécoms, soit 99% du secteur. Elle a été créée en 2003 afin de régler les litiges et de formuler des recommandations à l’égard des acteurs du marché des télécoms.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox