5G+ : “inutile de se jeter sur cette nouvelle technologie” selon UFC-Que Choisir, mais pourquoi ?

Maintenant que la 5G+ est disponible pour les abonnés Orange, en plus des abonnés Free Mobile, l’association de consommateurs donne son avis sur l’intérêt de cette nouvelle technologie pour le grand public.

La 5G Stand-Alone (SA), nommée commercialement 5G+, est désormais proposée par Orange et Free Mobile pour les abonnés grand public. Si Free Mobile a commencé à l’inclure dans son forfait à 19.99€/mois en septembre 2024, Orange a pour sa part ouvert les vannes la semaine dernière avec une option pour ses abonnés 5G et même un forfait dédié. SFR et Bouygues Telecom pour leur part n’ont pas lancé d’offres grand public pour l’instant.

L’association de consommateurs UFC-Que Choisir a alors publié un article présentant la technologie en donnant son avis sur son intérêt dans l’immédiat pour un utilisateur lambda. Pour elle, il n’est pas vraiment nécessaire de “se jeter sur cette nouvelle technologie”.

UFC-Que Choisir trop pessimiste ?

L’association de consommateurs a ainsi listé plusieurs arguments qu’il peut être intéressant de remettre dans leur contexte. “ Le réseau 5G+ risque de mettre du temps à se déployer dans la mesure où il n’est disponible que sur la bande de fréquence 3,5 GHz, dont la faible portée nécessite de nombreuses antennes“, ce qui était vrai… avant le lancement d’Orange sur ce marché. L’opérateur historique a en effet directement commencé à déployer la 5G+ sur deux bandes de fréquences : la 3.5 GHz qui est en effet la plus performante, mais aussi sur la bande 700 MHz qui permet une meilleure couverture. De plus, Free a déjà affiché clairement sa volonté de faire la même chose et l’agrégation des fréquences permet ainsi des débits améliorés et une couverture plus large. Sans oublier que le déploiement de la 5G est régi par des règles strictes visant à apporter une couverture de plus en plus étendue au fil des ans.

A ce sujet, une certaine confusion est pointée du doigt par l’UFC : ” la 5G a en effet la particularité d’être déployée sur plusieurs bandes de fréquences. Or, chacune d’elle offre des performances très variables. Résultat : en fonction de votre opérateur et de l’antenne à laquelle vous êtes connecté, votre débit pourra varier très fortement (de l’ordre de 1 à 30).” Cependant, il ne s’agit pas d’une particularité de la 5G, ni de la 5G+ : les opérateurs utilisent déjà plusieurs fréquences pour la 4G, qui ont les mêmes contraintes techniques et avec des débits pouvant fortement varier. Quand la 4G est utilisée sur 5 bandes fréquences différentes (700, 800,1800, 2100 et 2600 MHz et bientôt la bande 900 MHz chez Free Mobile), seulement 3 bandes sont utilisées pour la 5G selon les opérateurs à l’heure actuelle (700, 2100 et 3500 MHz) et seulement une pour la 5G SA chez Free Mobile (3500 MHz), ou deux dans le cas d’Orange (3500 MHz et 700 MHz). Ainsi, l’affirmation que “le consommateur aura bien du mal, quand son smartphone affichera le logo 5G, à savoir de quelle vitesse il pourra bénéficier” est valable peu importe le réseau affiché, tout dépendant du mobile, de sa capacité à agréger de multiples fréquences et des antennes à proximité.

Enfin, l’association affirme qu’il est “urgent d’attendre” notamment du fait que “la 5G+ risque fort de contribuer à l’explosion de la consommation de data, dont l’impact sur l’environnement est loin d’être négligeable“. L’impact environnemental des réseaux est en effet un sujet qui préoccupe notamment le régulateur des télécoms. Cependant, l’inquiétude autour du risque d’augmentation de consommation de data est à relativiser et existait déjà lors du lancement de la 5G en 2020. A titre de comparaison : l’Arcep annonçait une consommation moyenne de 10 Go/mois en 2020, à l’époque où la 5G n’était pas encore lancée. Au troisième trimestre 2024, la consommation moyenne était à 17 Go. Si l’augmentation peut paraître importante en termes de pourcentages, la hausse de 7 Go ne constitue pas en soi une réelle “explosion”. D’autant que ces chiffres tendent à se stabiliser depuis quelques trimestres. De plus, la 5G et la 5G+ se présentent comme des technologies bien moins énergivores que la 4G.

“Inutile de se jeter” sur la 5G+ ?

“Pour la très grande majorité des utilisateurs, la 5G+ n’apportera rien dans l’immédiat, les réseaux actuels suffisant largement pour la très grande majorité des usages. Seuls les joueurs exigeants sur mobile et ceux voulant absolument visionner du streaming en haute définition pourraient y trouver un quelconque intérêt” affirme ainsi UFC-Que Choisir en préambule. Une observation qui a déjà été réalisée pour la 5G non Stand-Alone : le manque de nouveaux usages disponibles pour le grand public rend la technologie moins attrayante pour un consommateur classique. Alors que la 4G était une révolution, apportant le streaming sur nos téléphones, la 5G+ peine pour l’heure à trouver un véritable porte-étendard pour faire rêver. D’autant que les gains de débits observés pour l’heure entre la 5G SA et NSA ne sont pas si importants.

Il faut cependant noter que la 5G+ permet tout de même une évolution notable : l’accès à la voix sur 5G (VoNR) pour les appels. Cette technologie, lancée par Free puis Orange, est dépendante de ce réseau et permet une meilleure qualité audio, une réduction des bruits de fond et une plus grande clarté, mais aussi des appels s’établissant plus rapidement que pour la voix sur 4G ou les appels classique. Sans oublier que contrairement à la voix sur 4G, la VoNR maintient l’utilisateur en permanence sur la 5G, pour conserver des débits élevés lorsque vous utilisez votre smartphone en même temps que vous appelez. De plus, cette technologie optimise l’utilisation des ressources du réseau en exploitant directement l’infrastructure 5G, l’efficacité énergétique s’en retrouve ainsi améliorée. Si vous appelez régulièrement vos proches, elle peut représenter un vrai plus.

Autre point souligné par UFC-Que Choisir : le manque de smartphones compatibles. En effet, pour l’heure, seuls 11 modèles permettent de profiter de la 5G+, et les iPhone n’en font même pas parti. Si les modèles supportant la 5G+ vont se multiplier avec le temps, pour l’heure, difficile ainsi d’en profiter même avec un forfait compatible sans posséder l’un de ces modèles. En ce sens, difficile de donner tort à l’association : il n’est pas utile d’acquérir immédiatement un tout nouveau smartphone compatible, vous pouvez attendre. Mais si vous disposez déjà d’un modèle compatible, l’essayer ne devrait pas faire de mal.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox