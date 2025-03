Orange fait sensation en lançant un nouveau forfait 5G+ avec ChatGPT et Netflix offerts

Orange innove avec une nouvelle offre mobile 5G+ incluant un abonnement à ChatGPT offert pendant un an, 6 mois de Netflix Standard avec Pub inclus, ainsi qu’une proposition unique en France : une bande passante dédiée.

Après Free Mobile et Bouygues Telecom, Orange se lance à son tour dans les offres mobiles incluant un service d’Intelligence Artificielle. Dans une nouvelle Série Spéciale dévoilée aujourd’hui, l’opérateur historique propose ainsi un an d’abonnement à ChatGPT Plus offert. Cet abonnement permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de la plus connue des IA génératives, y compris le mode vocal avancé, des limites étendues pour la messagerie, les téléchargements de fichiers, l’analyse avancée des données ou encore la génération d’image et de vidéos, mais aussi la possibilité de tester de nouvelles fonctionnalités. Une fois la période promotionnelle passée, l’option coûtera 23€/mois.

Cette nouvelle Série Spéciale comprend également 180 Go, les appels, SMS et MMS illimités, plus de 100 Go dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre pour 41€/mois sans engagement, mais ce n’est pas tout. En effet l’opérateur annonce également offrir 6 mois d’abonnement à Netflix Standard avec pub, l’option basculant ensuite à son tarif habituel soit 5.99€/mois. L’offre est également éligible à la réduction pour les moins de 26 ans, avec le code “Cheat_Code_18_26”, qui permet de bénéficier d’une remise de 16€ par mois et ainsi de profiter du forfait pour 25€/mois jusqu’à l’âge limite de 26 ans.

Cette offre profite également de la 5G+ lancée aujourd’hui pour le grand public par Orange et bénéfice même d’une nouveauté unique en France annoncée par l’opérateur : une bande passante dédiée. Ce service permet, lorsqu’une antenne est trop utilisée, de profiter d’une connexion stable et prioritaire ” même dans des zones très fréquentées, comme les festivals, les zones touristiques, ou dans les situations de grandes affluences comme lors d’événements”, explique Orange. Une nouveauté qui pourra être utile dans le futur avec la démocratisation de la 5G, mais qui pour l’heure ne devrait pas être utilisée trop souvent. Cette solution est pour l’heure uniquement réservée à cette offre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox