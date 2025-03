Free annonce enrichir son offre de contenus pour tous ses abonnés Freebox avec une nouveauté déjà disponible

Comme prévu, la plateforme de streaming Society+, dédiée uniquement aux documentaires, débarque dès maintenant sur les Freebox avec 7 jours offerts.

Avis aux fans de documentaires, Free annonce ce 6 mars l’arrivée d’une nouvelle plateforme de streaming française, Society+, éditée par le groupe So Press (Society, So Foot, Tsugi). Les abonnés Freebox peuvent dès à présent découvrir un catalogue riche de plus de 200 documentaires originaux et de qualité, couvrant des thématiques variées : société, environnement, investigation, sciences, culture et bien plus encore.

A l’occasion de ce lancement, Free propose une période d’essai gratuite de 7 jours, accessible à tous ses abonnés, sauf ceux de l’offre Freebox Crystal. Une fois l’essai terminé, les amateurs de documentaires pourront prolonger l’expérience avec un abonnement sans engagement à 4,99 € par mois.

Accessible dans le menu Vidéo Club/VOD des Freebox, ce service lancé à l’occasion des 10 ans du magazine Society, est intégré directement dans l’interface de la Freebox, son catalogue sera enrichi de manière très régulière avec près de deux nouveaux documentaires ajoutés chaque mois. “Parmi les contenus phares, on trouve “La Taupe” (infiltration en Corée du Nord), “Girl Gang” (enquête sur un féminicide) et “It’s not funny anymore” (parcours du fondateur d’un média underground)”, indique Free qui continue d’enrichir nos offres TV avec de nouveaux contenus. Society+ est également disponible dès aujourd’hui sur les box d’Orange ainsi que sur Molotov, sans oublier les autres supports comme le web et les applications mobiles.

