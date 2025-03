Bouygues Telecom casse la baraque sur le fixe, et pousse Free à créer l’exploit

Bouygues Telecom lève le voile ce 6 mars sur ses résultats annuels. Son offre Pure Fibre 8 Gbit/s à 23,99€/mois a boosté ses recrutements lors du 4e trimestre, l’opérateur a séduit 110 000 nouveaux abonnés, il sera difficile de faire mieux pour son concurrent direct sur le segment.

Une performance commerciale époustouflante sur le fixe en volume comme en valeur, lui permet d’espérer déloger Free de son leadership sur les recrutements sur les box. En dévoilant ce 6 mars ses résultats annuels, l’opérateur de Martin Bouygues marque les esprits en annonçant le gain de 263 000 nouveaux abonnés sur les box en 2024 dont 111 000 nouveaux clients rien qu’au quatrième trimestre. Au coude à coude avec Free qui présentera ses chiffres le 25 mars prochain, Bouygues Telecom voit sa stratégie commerciale porter ses fruits, son offre Pure Fibre 8 Gbit/s à seulement 23,99€/mois lancée début novembre, lui a permis de conclure le trimestre de manière éclatante.

Il y a un an, lors du 4e trimestre 2023, Free avait lui étonné en recrutant 100 000 abonnés sur le segment pour conserver son titre in extremis devant son concurrent. Il s’agissait alors de son meilleur trimestre depuis 10 ans. Cette fois, le FAI devra au minimum séduire 112 000 clients pour s’adjuger pour la 3e année consécutive le titre de meilleur recruteur sur le fixe.

À fin décembre 2024, le parc de clients fibre de Bouygues Telecom atteignait 4,2 millions d’abonnés, l’opérateur ayant attiré 615 000 nouveaux clients sur l’année 2024, dont 207 000 sur le quatrième trimestre. Au total, l’opérateur compte 5,2 millions de clients sur le fixe.

“La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 81%, contre 73% un an auparavant. Bouygues Telecom continue d’étendre sa présence géographique sur l’ensemble du territoire national, et a déjà commercialisé plus de 38 millions de prises fibre. A fin 2026, Bouygues Telecom vise à commercialiser environ 40 millions de prises”, précise l’opérateur. Au quatrième trimestre, l’ABPU (revenu moyen par abonné) sur le fixe augmente de 2,0 € sur un an, à 33,4 € par client par mois.

339 000 nouveaux abonnés sur le mobile en 2024 dont 93 000 au 4e trimestre

Sur le mobile, Bouygues Telecom affiche des résultats commerciaux solides également dans un marché mature bien que sur ce plan Free Mobile se place largement devant la concurrence sur le gain d’abonnés. Le parc forfait Mobile hors MtoM de Bouygues Telecom compte 18,3 millions de clients, soit 2,8 millions de plus qu’à fin décembre 2023, grâce au gain de 339 000 nouveaux clients sur l’année dont 93 000 sur le quatrième trimestre et des 2,4 millions de clients de La Poste Telecom à la suite de son rachat.

Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur est en hausse de 1% sur un an à 7, 820 milliards d’euros, “en raison d’un moindre chiffre d’affaires Autres (-9% sur un an), composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux”. “L’EBITDA après Loyer atteint 2 037 millions d’euros en 2024, en hausse de 68 millions d’euros sur un an, grâce aux effets combinés de la croissance du chiffre d’affaires facturé aux clients et des efforts continus de maîtrise des coûts”, indique l’opérateur.

Le résultat opérationnel s’élève à 810 millions d’euros, et comprend un résultat non courant de 41 millions d’euros, lié notamment à des cessions de sites Mobile et de data centers.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox