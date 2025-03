Après Free, Orange frappe fort et lance la 5G+ sur les smartphones de ses abonnés mobile

L’opérateur historique va proposer la 5G SA, dite 5G+ à ses abonnés mobile grand public dès ce jeudi 6 mars.

Orange devient le deuxième opérateur après Free Mobile à lancer la 5G SA (Standalone) pour le grand public. Déjà déployée auprès des entreprises clientes de l’opérateur et accessible depuis octobre dans sa box 5G+ Home, cette “vraie 5G” qui repose sur un coeur de réseau 5G et non sur des infrastructures 4G comme ce fut le cas jusqu’à présent, permet un meilleur débit, une latence réduite et une qualité de service optimisée, notamment dans les zones denses.

Dès ce jeudi, les abonnés Orange avec un forfait 5G et un smartphone compatible pourront en bénéficier sans surcoût, révèle Le Parisien. En septembre 2024, Free Mobile a été le 1er opérateur à proposer la 5G 3,5 GHz SA sur son réseau public à l’échelle nationale. Comme son rival, Orange devrait rendre accessible la 5G sur la bande 3,5 GHz qu’il déploie plus rapidement que ses rivaux. Au 1er février, il comptait 11 647 sites équipés dans cette bande de fréquences, selon l’ANFR.

