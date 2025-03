Bonne nouvelle pour les abonnés SFR, de nouvelles chaînes et services de SVOD débarquent sur leur box

L’offre TV et SVOD de SFR s’étoffe avec l’arrivée de nouveaux services de Mediawan et de plusieurs chaînes, notamment une en 4K.

SFR a ajouté en fin de semaine dernière de nombreuses chaînes et services SVOD sur ses box. Selon les observations de Generation câble, plusieurs nouveautés sont notables.

La première est l’arrivée de Museum 4K, une nouvelle chaîne en UHD, qui n’est cependant disponible que pour les abonnés fibre, mais d’autres ajours ont été réalisés avec des chaînes comme Le Figaro TV, Trace Latina HD ou encore France 3 Corse. La majorité de ces contenus sont avant tout disponibles pour les abonnés aux offres Power ou Premium de l’opérateur.

Mais en plus de nouvelles chaînes linéaires, des services de SVOD font aussi leur apparition sur les box de l’opérateur. Il s’agit de deux plateformes de Mediawan, à savoir Explore, spécialisée dans les documentaires et Kitchen Mania qui se concentre sur des émissions tournées autour de la cuisine et de la nourriture. Une arrivée qui fait suite à un précédent accord entre SFR et la société de production de Xavier Niel en octobre dernier, avec le lancement d’Insomnia sur les box de l’opérateur. Les replay des chaînes Marmiton TV et Top Santé TV ont également été ajoutés dans la section dédiée.

Voici un récapitulatif des ajouts et des canaux concernés :

Museum 4K (canal 192)

Explore ( SVOD – canal 193)

Le Figaro TV HD national (canal 194)

Kitchen Mania (SVOD – canal 196)

Le replay de la chaîne Top Santé TV

Le replay de la chaîne Marmiton TV

Trace Latina HD (canal 257)

France 3 corse ( canal 456)

La chaîne Helwa TV (canal 770) a été remplacée par Syria TV.

