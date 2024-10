Après Free, la SVOD de Mediawan débarque pile à temps chez SFR

Insomnia, la plateforme dédiée à l’horreur de Mediawan, s’étend aux box de SFR à l’occasion d’Halloween.

Le service de streaming Insomnia , spécialisé dans le cinéma et la fiction d’horreur, a rejoint les offres des bouquets Cinéma à 4,99€/mois (Paramount Channel, TCM Cinéma, Action) et Cinéma Premium de SFR (14,99€/mois), ont annoncé le 23 octobre le groupe Mediawan Thematics et l’opérateur Altice. Lancée en 2021, Insomnia était jusqu’ici disponible sur Prime Video Channels, Free (depuis octobre 2023), et dans des offres Canal+. Ce premier accord avec Mediawan laisse espérer l’arrivée prochaine des autres services du 1er producteur de fictions en France sur les box de SFR, à savoir Explore et Kitchen Mania.

À l’occasion d’Halloween, Insomnia mettra notamment à l’honneur Stephen King, l’incontournable maître de l’horreur. Une sélection de ses adaptations cinématographiques emblématiques sera proposée, incluant des classiques tels que Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Shining de Stanley Kubrick, Misery de Rob Reiner, Doctor Sleep de Mike Flanagan, ainsi que la série Creepshow de Greg Nicotero.

En parallèle, Insomnia proposera deux films inédits en France dès janvier, dans le cadre d’un partenariat exclusif avec Shudder, le service américain de streaming dédié à l’horreur, géré par AMC Networks. Il s’agit d’Oddity de Damian McCarthy et In a Violent Nature de Chrish Nash.

