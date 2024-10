Canal+ dégaine une offre très complète à seulement 15,99€/mois incluant ses chaînes, beIN Sports, Apple TV+ et Paramount+

Jusqu’au 28 octobre, Canal+ lance une vente flash à prix cassé disponible sur de nombreux supports comme les box de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom.

“Le meilleur du sport en direct avec l’affiche d’UEFA Champions League du mercredi, le Big Match de Ligue 1 McDonald’s du samedi, le meilleur des championnats européens dont LALIGA, l’intégralité des grands prix de F1, deux affiches de TOP 14, la NBA, et bien plus ! Mais aussi du cinéma ultra-récent, des séries Création Originale et internationales, et l’intégralité des contenus APPLE TV+ et PARAMOUNT+”, Canal+ lance ce 24 octobre une offre très attractive à seulement 15,99€/mois pendant 24 mois avec engagement de deux ans, puis 42,99€/mois.

Dans le détail, cet abonnement comprend l’accès à la chaîne Canal+ et ses déclinaisons ( Box Office, Grand Ecran, Sport 360, Docs, Séries et Kids, mais aussi beIN Sports et tous ses droits, sans oublier les contenus d’Apple TV+ et Paramount+.

“Vous pouvez regarder sur 2 écrans en simultané avec le même compte CANAL+ sur vos écrans connectés”, précise la filiale de Vivendi qui rend cette offre disponible sur de nombreux supports comme les box des opérateurs dont les Freebox, Livebox, SFR box et Bbox mais aussi sur ordinateur, smartphones, console, Smart TV, Apple TV ou décodeur Canal+. Une centaine de titres de presse et hors séries avec PassPresse sont également inclus. Le Pass Divertissement et ses 50 chaînes est offert pendant 2 mois.

Pour ceux qui souhaitent profiter de l’intégralité des coupes d’Europe de football diffusées en exclusivité par Canal+, un pass dédié à 10€/mois est proposé. L’abonnement reviendra alors à 25,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox