Abonnés Freebox Révolution : un bug gênant pour les chaînes favorites, Free donne une astuce en attendant un correctif

Un souci touche la gestion des bouquets de chaînes créés par les abonnés Freebox Révolution et peut ainsi les rendre inaccessibles. Les développeurs de Free sont sur le coup et, si vous êtes concernés, vous pouvez contourner ce bug avec une astuce temporaire.

Quand corriger une faute de frappe peut mener à bien des déboires. Un abonné Freebox Révolution raconte en effet sur le bugtracker avoir voulu créer un bouquet de chaînes “Favorii”, puis s’est retrouvé bien embêté après avoir corrigé son erreur et changé le nom de ce dernier. Alors que “Favorii” donnait bien accès à toutes les chaînes sélectionnées, le bouquet renommé n’était tout simplement plus accessible. De plus, malgré une remise à jour du player, la suppression du bouquet incriminé et la création d’un nouveau bouquet, le bug persiste, et aucun bouquet n’arrive à être lancé : ils renvoient directement vers le menu principal.

Une situation pour le moins frustrante donc et qui ne semble pas être un cas totalement isolé, puisque Thibault Freebox, développeur pour l’opérateur de Xavier Niel a réussi à reproduire le bug. S’il affirme qu’il va vérifier comment réparer cela, un autre chemin est possible si vous vous êtes retrouvés dans cette situation. Le développeur invite donc à utiliser cette solution temporaire si vous êtes concernés : allez dans Freebox TV, sur n’importe quelle chaîne puis cliquez sur la touche verte de votre télécommande.Sélectionnez ensuite “changer de bouquet” puis sélectionner votre bouquet, vous arriverez ainsi à le lancer, sans avoir un retour au menu principal. “Ce n’est pas idéal, mais ça fonctionne”, indique-t-il en fin de son message. En attendant un correctif…

