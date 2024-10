Clin d’oeil : une ville française offre un abonnement à Chat GPT à tous ses habitants

Face à la fracture numérique, la ville d’Arcachon offre un accès à ChatGPT à ses habitants. Pas moins de 60% ont aujourd’hui plus de 60 ans.

Offrir l’accès à la version payante de Chat GPT à ses 12 000 administrés, c’est le pari de Yves Foulon, maire LR d’Arcachon, en Gironde. Persuadé que la ville des quatre saisons est “la plus âgée de France, sociologiquement”, l’élu constate que “tout se fait par le numérique aujourd’hui, donc il faut absolument que tout le monde y ait accès”.

Dans cette optique d’inclusion numérique, La Ville d’Arcachon a donc lancé un nouveau service gratuit d’accès à ChatGPT pour tous les Arcachonnais le mercredi 16 octobre. Lors de cette journée de lancement, deux conférences ont été animées un expert en technologies numériques, et un entrepreneur spécialisé en solutions d’intelligence artificielle, au sein du MA.AT (Médiathèque Arcachon Associations Tourisme), un lieu de vie intergénérationnel ouvert à tous les riverains et visiteurs de passage.

Un total de 250 codes d’accès gratuits à ChatGPT a été distribué. Mais pour les habitants qui n’ont pas encore récupéré le leur, il est possible de le faire en se rendant à leur Maison de Quartier ou à l’accueil du MA.AT avec un justificatif de domicile.

“Google ça vous donne une série de réponses factuelles, Chat CPT vous permet d’avoir accès à la rédaction d’un CV, d’un courrier, ça apporte et affine les réponses, donc ça accélère l’accès au numérique, et ça le permet davantage que les autres process traditionnels”, a indiqué Yves Foulon sur franceinfo mardi dernier. La municipalité devrait débourser environ 10 000 euros par an en fonction des connexions pour offrir cet accès. L’abonnement à Chat GPT d’OpenAI Plus est aujourd’hui facturé 22,99€/mois.

Source : Franceinfo

