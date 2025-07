Free lance un nouveau pack “Famille by Canal & Eurosport 1” à moins de 5 euros sur les Freebox

Alors que certains abonnés Freebox Pop bénéficient actuellement d’un accès gratuit pendant 12 mois à ce duo de chaînes, Free dégaine un nouveau bouquet payant réunissant Famille by CANAL et Eurosport 1, au tarif de 4,99€/mois.

Une manière de commercialiser Eurosport 1 auprès de ses abonnés Freebox sans TV by Canal. Sur son site internet et dans la liste actualisée des chaînes en juillet, l’opérateur a discrètement dévoilé un nouveau bouquet baptisé « Famille by CANAL & Eurosport 1 », proposé au prix de 4,99€/mois, soit le tarif actuel de Famille by Canal seul.

Ce nouveau pack combine plus de 30 chaînes de divertissement pour toute la famille (cinéma, séries, jeunesse, humour, documentaires, musique) et la chaîne sportive Eurosport 1 (Open d’Australie, US Open, grandes compétitions cyclistes (Tour de France, d’Italie et d’Espagne, Championnats du Monde de Ski Alpin et de Ski Nordique). Les contenus sont accessibles en direct, en replay et même hors connexion via l’app Canal+.

Cette initiative intervient dans la continuité d’un accord signé fin 2024 entre Free et Warner Bros Discovery pour permettre de continuer d’inclure d’Eurosport 1 dans les offres Freebox avec TV by CANAL, malgré le retrait de la chaîne du côté de Canal+. Free avait également offert Eurosport 1 pendant 6 mois aux nouveaux abonnés Freebox Pop début 2025, sans indiquer clairement ce qu’il adviendrait ensuite.

Selon nos constatations, le bouquet n’est pas encore proposé à l’activation dans l’espace abonné Freebox Révolution Light, Pop et mini 4K par exemple. Pour y souscrire, il faut passer par Freebox TV ou Oqee en vous rendant par exemple sur le canal 33 de Eurosport 1.

Découvrez l’offre Freebox Révolution Light en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox